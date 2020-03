Ginásio famalicense desmonta material que tem dentro de portas para o ceder aos clientes isolados

São muitos os famalicenses que, com o encerramento dos ginásios, fruto da pandemia do Covid-19, ficaram privados da prática de exercício físico com o material e o acompanhamento adequado.

Alguns dos ginásios, apesar de estarem de portas fechadas, continuaram a seguir os clientes através de algumas app’s para telemóvel, onde é possível planificar os treinos.

O ginásio Status, no centro da cidade, foi mais além. Para além de acompanhar os alunos à distância, decidiu desmontar todo o material dentro de portas que tinha dentro de portas, com o objetivo de o ceder a todos aqueles que estão isolados em casa.