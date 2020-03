Ginásio de Famalicão cede instalações aos profissionais do hospital para que possam descansar

O Ginásio Status, localizado no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, vai ceder as instalações aos profissionais da unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A administração do ginásio disse à Cidade Hoje que o espaço vai estar preparado para estes profissionais poderem, acima de tudo, descansar e desanuviar do stress laboral, atendendo ao momento em que o país atravessa.

Para além das salas, o pessoal do hospital também terá ao seu dispor balneários, para que possam tratar da higiene pessoal.