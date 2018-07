Gil Heitor Cortesão expõe na Ala da Frente

“Outside In” está em exposição até 7 de setembro, na Galeria Municipal Ala da Frente, em Vila Nova de Famalicão. A mostra é de Gil Heitor Cortesão que tem marcado o panorama da pintura portuguesa pela técnica pouco habitual que apresenta nos seus trabalhos.

Nos trabalhos que agora expõe na galeria famalicense, “a pintura é feita no verso de vidro ou acrílico e ficamos perante a visão da pintura numa superfície lisa e sem as texturas, o que nos dá uma visão e sensação muito particular da obra”, explica António Gonçalves, curador da Ala da Frente.

Dono de um “percurso muito singular”, Gil Heitor Cortesão nasceu em Lisboa em 1967, onde vive e trabalha. A partir de 1996, o trabalho que tem vindo a apresentar consiste, essencialmente, em pinturas sob vidro acrílico, executadas na face oposta à que é mostrada ao público. A arquitetura modernista tem sido objeto de constante revisitação, sujeita a desvios e associações inesperadas.

Gil Heitor Cortesão já ealizou várias exposições individuais e está representado em diversas coleções públicas ou privadas.