Gerês poderá ter teleférico

A iniciativa é da Câmara de Terras de Bouro e aguarda um estudo de impacto ambiental.

Segundo o projeto, o teleférico irá unir a vila do Gerês à zona da Pedra Bela, junto ao Miradouro, mas o itinerário final ainda está a ser estudado.

O objetivo é incrementar o turismo e reduzir o impacto ambiental. As pessoas poderiam circular a pé para as cascatas e os carros ficariam em local de estacionamento próprio, sem interferir diretamente com o meio ambiente das zonas selvagens do Parque Nacional da Peneda-Gerês, avança O Minho.