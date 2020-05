Uma mulher ficou com ferimentos considerados graves, na sequência de uma queda superior a 10 metros, na cascata do Tahiti, na Serra do Gerês.

O acidente aconteceu cerca das 13h30.

Nas operações de socorro esteve envolvido um heli, dado as condições de acesso ao local onde se deu o acidente.

A vítima foi transportada para o Hospital de Braga.

Nota: O alerta inicial dava conta de que a vitima seria do sexo masculino, algo que acabou por não se confirmar.

Fonte: Correio da Manhã