Gerações reconhecida como escola amiga das crianças

A Associação Gerações foi a vencedora do prémio “Escola Amiga da Criança”, na categoria da dinâmica estabelecida nos espaços exteriores na formação, na aprendizagem e no crescimento das crianças. O anúncio foi feito no dia 31 de maio, na Feira do Livro de Lisboa.

Trata-se de uma iniciativa da Editora Leya, com o alto patrocínio, entre outras entidades públicas e privadas, do Presidente da República, da Assembleia da República e dos governos regionais dos Açores e da Madeira.

Ao prémio Leya concorreram três mil e seis escolas e instituições, tendo a Gerações vencido uma das seis categorias dos prémios em disputa.