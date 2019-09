Gerações estabelece novas parcerias

A Associação Gerações está a estabelecer novas parcerias com o objetivo de melhorar as práticas educativas e pedagógicas da infância no concelho.

Para este ano letivo de 2019/20, a instituição famalicense estabeleceu parcerias com a ANIP – Associação Nacional de Intervenção Precoce e com a APEI – Associação de Profissionais de Educação de Infância.

No âmbito da parceria com a APEI, vai realizar-se uma formação em “Musikando: experiências músico – expressivas em contexto educativo”. Todas as informações sobre a forma de participação e inscrições podem ser consultadas no “site” da APEI. No que se refere à parceria com a ANIP, está previsto o primeiro ciclo de “workshops” com a designação “Ser + Incrível: Educação Positiva”, com informações pormenorizadas e inscrições disponíveis também no “site” da ANIP.

Como atividades de preparação do ano letivo de 2019 – 2020, a Associação Gerações realizou, nos dias 29 e 30 de agosto, uma ação de formação para colaboradores sobre jogos e dinâmicas pedagógicas. Houve ainda uma formação, de carácter mais abrangente, que procurou refletir sobre os contributos que podemos deixar para um mundo melhor.