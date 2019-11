Gerações aumenta oferta aos seniores famalicenses

A Associação Gerações inaugurou, esta sexta-feira, o espaço “Muitos Dias Têm Cem Anos”, uma resposta social que alarga a oferta de serviços e atividades que a associação já dispõe, com o Clube Sénior.

O espaço que nasce da recuperação do antigo “Solar das Lameiras”, implicou um investimento de cerca de 150 mil euros, tendo contado com o apoio do município de 30 mil euros.

Mário Martins, diretor da instituição, admitiu que se trata de «um esforço financeiro muito grande, mas que valerá a pena», anotando que a Gerações, que funciona em regime de Instituição Privada de Solidariedade Social e com fundos próprios, «tem um especial cuidado com os seniores».

A instituição recebe bebés, crianças, jovens e idosos, «num regime solidário que queremos também que seja intergeracional», por isso, vincou Mário Martins, «estamos atentos às particularidades do nosso meio e o envelhecimento ativo é uma das nossas maiores preocupações».

Presente na inauguração, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Associação Gerações. «Está atenta à comunidade e presta um trabalho profícuo e adequado às suas necessidades. É um brilhante exemplo do melhor que se pode fazer desde a infância até à idade sénior e um parceiro fundamental do município no combate à solidão e à exclusão na terceira idade».

O diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social, João Ferreira também marcou presença na sessão e elogiou o espaço.

Ao serviço de mais de 300 utentes, o Clube Sénior da Gerações é o que mais gente serve, cerca de 180 que, semanalmente, têm ateliers de informática, inglês, fotografia, ginástica, ioga, dança, pilates, teino de memória, histórias de vida, bordados, pintura e decoração de materiais, sessões de fisioterapia, entre muitas outras.

Refira-se que a Gerações tem em funcionamento as valências sociais de creche e jardim de infância e uma subvalência do Centro Comunitário Educativo.