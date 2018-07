GDNF é o terceiro melhor clube nacional

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, conquistou um fantástico terceiro lugar nacional de equipas, nos campeonatos nacionais de infantis realizados no complexo olímpico de piscinas de São João da Madeira, entre os dias 20 a 22 de julho de 2018.

Num campeonato nacional com a participação de 128 clubes e cerca de 700 nadadores inscritos, Famalicão destacou-se desde o 1º dia, totalizando ao longo das 4 sessões 69 pontos, subindo assim ao terceiro lugar do pódio atrás do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube de Portugal.

Os atletas que se sagraram campeões nacionais foram os seguintes:

Daniela Lopes aos 400 Estilos; Inês Rego aos 200 Bruços e Afonso Silva aos 400 Livres e 100 Livres, assim como a estafeta de 4×100 Estilos, constituída por Gabriel Santos, Inês Rego, João Oliveira e Daniela Lopes.

Os nadadores que se sagraram vice-campeões nacionais foram a Mariana Costa aos 100 Bruços, Gabriel Santos aos 200 Livres e 200 Estilos e Afonso Silva aos 200 Estilos.

Destaque ainda para o terceiro lugar conquistado por Gabriel Santos aos 100 Costas, e as estafetas de 4×100 Livres, constituída por Gabriel Santos, Mariana Costa, Daniela Lopes e Frederico Silva; e de 4×200 Livres Gabriel Santos, Mariana Costa, João Campelo e Daniela Lopes.

Os nadadores Daniela Lopes e Afonso Silva entraram no Top 5 das melhores performances.

Inês Rego estabeleceu o novo record do Clube, na prova de 200 Bruços.

Na pontuação do nadador completo Daniela Lopes conquistou o 2º lugar; Afonso Silva o 4º lugar; Gabriel Santos o 6º lugar; e Mariana Costa o 9º lugar.

Para o treinador do escalão infantil Adriano Niz, “Famalicão esteve mais uma vez representado ao mais alto nível, com os seus extraordinários atletas a demonstrar todo o seu potencial desportivo. Foram obtidos títulos nacionais, recordes pessoais e excelentes marcas, que valorizaram e premiaram aqueles nadadores que realizaram um trabalho sério e determinado. Foi um excelente momento de consagração de quem trabalhou e uma essencial aprendizagem para todos, pois mais que treinar, temos de aprender a treinar e a competir. Ficou demonstrado que a Marca Famalicão tem futuro e que está garantida a continuidade do sucesso que a Natação de Famalicão tem demonstrado. Com atletas comprometidos e competentes tudo se torna mais fácil!”