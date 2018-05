GDNF conquista títulos e record nacionais e ganha medalhas em Espanha

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, teve mais um fim-de-semana repleto de êxitos, com a participação no XXXII Trofeu Cidade de Gijon/Espanha e nos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar, em Viseu.

Em representação da seleção regional do Norte de Portugal, no Troféu de Gijon, que decorreu entre 18-20 de maio de 2018, 6 atletas famalicenses estiveram em evidência ao arrecadarem 11 medalhas, entre os 347 atletas participantes em representação de 25 clubes. O destaque vai para Beatriz Martins que obteve a medalha de ouro na prova de 200 Mariposa e o 2º lugar na prova de 400 Estilos. Mateus Carvalho conquistou a medalha de prata na prova de 200 mariposa. Pedro Fernandes conquistou a medalha de prata na prova de 50 Mariposa e 100 Livres. João Carlos Silva conquistou a medalha de bronze na prova de 200 Mariposa. João Tinoco conquistou a medalha de prata na prova de 200 Costas e a medalha de bronze na prova de 100 Costas.

Pedro Fernandes estabeleceu o novo record nacional de seleções, na prova de 4×50 Estilos, nadando os 50 Mariposa, totalizando o quarteto o tempo de 1.46,17.

Por sua vez, vários atletas do Grupo Desportivo de Famalicão participaram nos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar, que decorreram em Viseu, entre os dias 18-20 de maio de 2018, em representação dos seus estabelecimentos de ensino, nomeadamente o Agrupamento de Escolas D Sancho I, A Escola Secundária Camilo Castelo Branco, a Escola Secundária Santos Simões, de Guimarães e o Colégio D. Diogo. Estes nadadores famalicenses obtiveram inúmeras medalhas, com o destaque para o José Freitas, que se sagrou campeão nacional em 3 provas, 50B, 100B e 100E, com excelentes tempos realizados. Mariana Maia sagrou-se campeã nacional na prova de 50B. Eduarda Silva sagrou-se vice-campeã nacional na prova de 200L, com o tempo de 2.11:00. Por sua vez, José Moreira conquistou a medalha de bronze na prova de 200 Costas. Tiveram também uma excelente participação os atletas Cristiana Ribeiro, Lara Matos, Rafaela Silva, Adriana Couto, Mateus Faia e Daniel Silva.

Para o treinador Pedro Faia, “os atletas estão de parabéns, demonstrando toda a sua qualidade e compromisso com a modalidade. São estes factos que demonstram que só com o investimento no trabalho sério, sistemático e contínuo é possível chegar a patamares de excelência no desporto de rendimento. Estamos sempre disponíveis para articular com o Desporto Escolar, na certeza que os grandes beneficiados são os alunos, que assim vêm valorizado e reconhecido todo o seu esforço na dinâmica da escola com o desporto. Contudo, não estamos satisfeitos e somos ambiciosos, pelo que iremos continuar o nosso rumo e trabalhar ainda mais e melhor!”