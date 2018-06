GDNF conquista mais títulos

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, foi um dos clubes que mais medalhas obteve no Torneio da ANNP – Infantis, que decorreu nas piscinas olímpicas de Campanhã/Porto nos dias 9/10 de junho de 2018.

A Natação de Famalicão teve a presença de 18 nadadores, com uma brilhante fantástica, demonstrando toda a sua excelente qualidade técnica e o trabalho de têm vindo a desenvolver. Com a obtenção de mais de 100 recordes pessoais, todos os nadadores famalicenses estão de parabéns, entre os quais se destacaram foram a Daniela Lopes e João Campelo – Inf A e Afonso Silva – Inf B que venceram as suas respetivas categorias no somatório de 4 provas, assim como a Mariana Costa – Inf A, que se classificou no 2º lugar da geral.

De realçar ainda os quatro nadadores (Marta Pacheco, Alexandre Ferreira, Guilherme Mateus e Rui Cordeiro) que obtiveram mínimos para os Campeonatos Nacionais, alargando assim para 14 nadadores, até ao momento, a equipa apurada para a maior e mais importante competição Nacional do país. Parabéns Famalicão