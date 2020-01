Daniela Lopes, Inês Rego, Mariana Costa, Mafalda Mesquita, Gabriel Santos, João Oliveira, Francisco Silva, Rodrigo Pereira e Tomás Mendes, do Grupo Desportivo de Natação, estão convocados para representar a Seleção Regional da Associação de Natação do Norte de Portugal que vai competir na vigésima oitava edição da Taça Vale do Tejo. A competição terá lugar em Abrantes, no dia 25 de janeiro.