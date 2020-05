O Grupo Desportivo de Natação regressou, esta quarta-feira, aos treinos após uma interrupção de 72 dias, em virtude da covid-19.

Este regresso, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, foi feito com apenas 4 atletas que têm autorização para treinar ao abrigo do estatuto de alto rendimento e das seleções nacionais. No entanto, e segundo palavras do responsável técnico, Pedro Faia, «cremos que gradualmente todos irão regressar».