GD Natação é campeão regional de clubes

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão sagrou-se, no passado fim de semana, campeão regional de clubes durante a competição que decorreu na Póvoa de Varzim.

Nestes campeonatos regionais participaram cerca de 350 atletas em representação de 22 clubes, com o GDN a apresentar uma “armada” com 38 nadadores que venceram em masculinos e femininos.

A classificação coletiva só foi possível com a obtenção de excelentes marcas, inúmeros recordes pessoais, significativo número de campeões regionais de categorias e vários tempos mínimos de acesso aos próximos campeonatos nacionais, a realizar no mês de agosto, no Funchal.