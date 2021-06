GD Joane vai «com tudo» para virar resultado e sagrar-se campeão

O clube famalicense vai com uma derrota para o jogo decisivo de atribuição do título pró-nacional e para a subida ao Campeonato de Portugal. No último domingo, dia 20 de junho, o GD Joane defrontou o Forjães SC e perdeu por 2-1. A partida que vai ditar o campeão vai decorrer no próximo domingo, dia 27 de junho, pelas 17 horas, no Estádio Horácio de Queirós. Segundo Nélson Silva, treinador do GD Joane, os atletas «vão estar ao nível daquilo que é pretendido».

«Estamos a perder 2-1 na eliminatória, mas nada está perdido», declarou o treinador. Tivemos «um jogo em que nos faltou tudo, faltou aquilo que nós mais tínhamos: a nossa ambição, a nossa determinação e velocidade», notou. «Acho que poderíamos ter feito mais e melhor», acrescentou.

Nélson Silva afirmou que a equipa vai tentar dar a volta ao resultado no próximo domingo. «Temos as nossas armas e temos de jogar de maneira diferente, vamos com otimismo e vamos com tudo para dar a volta à eliminatória», declarou. O treinador admitiu ainda que a equipa não vai apostar no confronto físico: «agora que conhecemos melhor a equipa do Forjães sabemos que no confronto físico não podemos jogar contra eles, porque são muito mais poderosos do que nós».

Para a partida, Nélson Silva vai «pedir mais qualidade no jogo da equipa, qualidade que temos vindo a ter ao longo do campeonato», explicou.