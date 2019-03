GD Joane ganha melhores condições de treino com nova iluminação LED

Nem só de um bom relvado vive um campo de futebol. Foi com este pensamento que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão avançou recentemente com um conjunto de obras de beneficiação em vários recintos desportivos do concelho, entre eles o do Grupo Desportivo de Joane, que esta quinta-feira, dia 7, inaugurou o seu novo sistema de iluminação LED.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, esta intervenção, que implicou um investimento municipal de 30 mil euros, vem trazer melhores condições de treino para os cerca de 280 atletas da formação e equipa sénior do clube. “Todo o relvado reúne agora condições para que os treinos decorram com qualidade e, sobretudo, com segurança, porque o défice de iluminação estava na origem de algumas lesões”, disse o edil.

Com esta intervenção o presidente do Grupo Desportivo de Joane, Custódio Baptista, espera que o clube consiga cativar mais atletas. Concluída que está mais uma etapa, o dirigente do Joane aponta já baterias para o futuro: “Não vamos parar, temos mais obra para fazer”, referiu.

Recorde-se que para além desta inauguração em Joane, na semana passada Paulo Cunha inaugurou as obras de requalificação dos balneários e o novo sistema de iluminação LED da União Desportiva de Calendário. Neste mês de março serão ainda inauguradas as intervenções realizadas nos campos do Bairro Futebol Clube, Clube Desportivo de Lousado e Grupo Desportivo de Cavalões.

No total, estas cinco intervenções implicaram um investimento municipal de cerca de 140 mil euros.