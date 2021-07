GD Joane exibe a Bandeira da Ética

O Grupo Desportivo de Joane foi reconhecido, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com a Bandeira da Ética. A cerimónia de entrega contou com a participação do Diretor Regional do Norte do IPDJ, Vítor Dias, do presidente do GD Joane, Custódio Batista e do responsável pela certificação, João Andrade. Estiveram ainda presentes os representantes das restantes entidades.

O clube joanense fala «em mais um reconhecimento a nível nacional do trabalho realizado no desenvolvimento de ações que visam promover os valores éticos no desporto»