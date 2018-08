GD Joane apresentou-se aos sócios

O GD Joane apresentou-se aos seus sócios e simpatizantes no último fim de semana.

O evento contou com largas dezenas de adeptos curiosos por conhecerem as novidades da sua equipa.

Esta apresentação também serviu para que fossem visualizados os novos equipamentos oficiais do GD Joane para a época 2018-2019.

O técnico mostrou-se muito contente por este evento e pediu para que os fiéis adeptos do Joane continuassem a apoiar o clube como têm feito até agora. O treinador prometeu uma equipa sempre a lutar pelos 3 pontos a cada jogo.