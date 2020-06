Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na noite desta quinta-feira, em Gavião, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 23h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, acompanhados pela PSP de Famalicão.

Os feridos são ocupantes das duas viaturas envolvidas no sinistro. Acabaram por ser transportados, com ferimentos que não inspiravam cuidados de maior, para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.