Um jovem com cerca de 20 anos sofreu a amputação de uma mão enquanto manuseava uma máquina numa carpintaria, localizada na freguesia de Gavião, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu por volta das 08h30 desta sexta-feira.

O jovem foi assistido no local pelos B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Foi transportado para o Hospital de S.João, na cidade do Porto.