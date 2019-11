O acidente que ocorreu na passadeira junto ao E. Leclerc, na passada quinta-feira, dia 31 de outubro, resultou num ferido grave, com várias fraturas ósseas, segundo informações de pessoas próximas da vítima.

A senhora, de 71 anos de idade, socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, que inicialmente foi apontada como ferido ligeiro, revelou-se um politraumatizado. Encontra-se internada nos cuidados intermédios da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio ave.