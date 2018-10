Gavião está em festa este fim de semana

Este fim de semana a freguesia de Gavião está em festa com a realização da 19ª Feira das Colheitas. Mais uma vez esta iniciativa decorre no adro da igreja paroquial de Gavião.

Do programa de animação destacamos para Hoje (sábado) pelas 21h15 a atuação dos Luzios, com as suas concertinas e muito mais; pelas 21h30 será feita a tradicional matança do porco; a partir das 22h30 a animação será com a atuação do cantor Ruben Palmeira e a sua Banda. Amanhã, a partir das 9 horas, com as barraquinhas no recinto realiza-se a Feira dos produtos da terra; às 10 horas celebração da eucaristia solenizada e, transmitida pela Rádio Cidade Hoje; a partir das 14 horas, realiza-se o 19º Encontro de Concertinas e Cantares ao Desafio, que irá animar a tarde toda. Nestes dois dias está a funcionar no recinto uma cozinha regional, com pratos tradicionais, vinhos e petiscos, cuja receita reverte em favor das obras paroquiais, desta comunidade.