Gavião: Despiste seguido de capotamento na N206 faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste seguido de capotamento, em plena estrada nacional 206, em Gavião, Vila Nova de Famalicão.

O acidente, nas proximidades do centro de inspeções, aconteceu por volta das 23h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados momentos depois pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A vítima não terá sofrido ferimentos que inspirem cuidados de maior, garantiu à Cidade Hoje fonte dos bombeiros presentes no local.