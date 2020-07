O preço da gasolina nunca subiu tanto num tão curto espaço de tempo. As contas são do Jornal de Negócios que apontam para uma subida de 16 cêntimos por litro desde do passado mês de maio.

As subidas continuam e esta segunda-feira espera-se que o preço da gasolina passe a custar mais 2 cêntimos que na semana anterior.