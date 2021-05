Os cálculos são do Notícias ao Minuto. Apesar de ter descido no arranque desta semana, a gasolina está 30 cêntimos mais cara quando comparamos com os valores praticados em 2020. No caso do gasóleo a diferença é menor mas, mesmo assim, considerada elevada se fizermos a mesma comparação.

Atualmente o preço médio da gasolina é de 1,597 euros / por litro; 1,392 euros no gasóleo.