GANT elogia trabalhadores e lamenta fim da Ricon

Patrik Nilsson, CEO da GANT AB, com sede em Estocolmo, na Suécia, lamenta o fim do Grupo Ricon/Delveste. «É com grande tristeza que vemos o nosso distribuidor português não conseguir dar continuidade à parceria que vínhamos desenvolvendo». Por outro lado, o diretor agradece «toda a paixão e entrega dos trabalhadores portugueses para com a GANT» e destaca «os esforços que desenvolveram ao longo destes tempos conturbados».

A GANT AB aguarda pelo desenlace das questões legais relacionadas com a falência do Grupo Ricon/Delveste para assumir uma nova estratégia para o mercado português, um dos mais fortes em termos globais para a marca.

Recorde-se que ao longo de 26 anos, a GANT manteve uma parceria de franchising com o grupo empresarial que entrou em insolvência no início deste ano, «não obstante os esforços desenvolvidos pela GANT AB ao longo do último ano para assegurar a continuidade do negócio e a notoriedade da marca no mercado português», lê-se na nota enviada à comunicação social que cita Patrik Nilsson.