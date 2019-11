Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, Famalicão recebe mais um festival de vídeo, jogos e tecnologia que reúne youtubers, streamers, torneios e-sports, simuladores, as novidades dos jogos de consolas, realidade virtual e cosplay.

É a terceira edição do Famalicão Extreme Gaming que volta ao Lago Discount, em Ribeirão.

Esta edição vai ser palco de torneios nacionais de alguns dos mais conceituados vídeo jogos, com destaque para o e-sports promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, que vai reunir as melhores equipas nacionais.

O evento tem ainda um espaço sobre educação, dinamizado pela Fundação Champalimaud, pelo Instituto Português da Juventude e pelas Forças Armadas Portuguesas, que vão disponibilizar às crianças e jovens o contacto com a ciência, com os jogos lúdicos e atividades de escalada.

Recorde-se que o Famalicão Extreme Gaming é uma iniciativa da RE – Associação de Desportos Eletrónicos, com o apoio do Município de Famalicão. Os bilhetes e inscrições para as competições a realizar na terceira edição do evento podem ser adquiridos e feitas online no site do evento em www.famalicaoextremegaming.pt