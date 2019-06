Gala final do Bgreen é esta sexta-feira no Pavilhão Municipal

A previsão de chuva para o final desta sexta-feira determinou a mudança de local da gala final do festival de vídeo ecológico Bgreen, promovido pela OFICINA, prevista para o Parque da Devesa. O espetáculo vai, assim, decorrer no Pavilhão Municipal.

Sensibilizar os jovens estudantes do ensino básico e secundário, com idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos, para as questões ambientais é o principal objetivo do Bgreen, que se realiza alternadamente no concelho famalicense e no concelho de Santo Tirso.

A concurso compareceram cerca de 500 vídeos que chegaram dos quatro cantos do mundo (16 nacionalidades) e que foram submetidos à edição deste ano do festival.

“Blue Home” foi o tema escolhido para a edição deste ano do Bgreen, cuja lista dos 39 vídeos finalistas está disponível para consulta no site oficial do concurso, em www.bgreenfestival.com. “Grande Prémio Bgreen”, “Bgreen Júnior” “Menção Honrosa”, “Melhor Making-Of”, “Prémio do Público” e “Prémio Alphonse Luisier” são as seis categorias a concurso. Os vencedores serão revelados numa gala de entrada livre que terá lugar esta sexta-feira, no Pavilhão Municipal, pelas 21h30.