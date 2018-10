Gala do Desporto realiza-se na noite de domingo

A terceira edição da Gala do Desporto de Famalicão decorre na noite deste domingo, a partir das 21 horas, no Pavilhão Municipal. A iniciativa, que distingue o mérito desportivo dos atletas, associações e clubes do concelho, tem 24 nomeados à corrida pelos 8 troféus “Famalicense D’Ouro”.

Durante a sessão serão revelados os vencedores das categorias “Árbitro do Ano”, “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Prémio Excelência”, “Atleta Revelação do Ano Masculino” e “Atleta Revelação do Ano Feminino”, eleitos pelo júri, e o vencedor da categoria “Evento Desportivo do Ano”, eleito pelos famalicenses através de uma votação online que decorre até às 24 horas desta quarta-feira, 31 de outubro, no portal do município.

E os nomeados são…

Associação/Clube Desportivo do Ano: Academia Gindança, Famalicense Atlético Clube e Riba de Ave Hóquei Clube

Dirigente do ano: Mário Oliveira – Clube de Xadrez A2D – Associação Académica da Didáxis, Rui Santos – Riba de Ave Hóquei Clube e Jorge Silva – Futebol Clube de Famalicão

Treinador do ano: Sérgio Martins – Academia Gindança, Bruno Gomes – Famalicense Atlético Clube e Hugo Azevedo – Riba de Ave Hóquei Clube

Atleta Revelação (feminino): Catarina Martins – Famalicense Atlético Clube, Maria Barbosa – Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão e Sofia Oliveira – Clube Desportivo de Guimarães (Kickboxing) / Vitória Sport Club (Boxe)

Atleta Revelação (masculino): Filipe Gomes – Academia Gindança, Pedro Almeida – ARC e Pedro Matos – Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão

Árbitro do ano: João Pinheiro – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão, Jorge Fernandes – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão e Teresa Oliveira – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão

Prémio Excelência: Joaquim Silva – Desportivo das Aves, Sérgio Costa e Rita Almeida – Academia Gindança e João Araújo – Grupo Desportivo Natação V. N. de Famalicão

Evento Desportivo do Ano (votação online): Famalicão Dança 2017 – Academia Gindança, Rali de Famalicão – Associação Team Baia e 4ª Meia Maratona de Famalicão – Runporto