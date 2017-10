GALA DO DESPORTO JÁ TEM NOMEADOS

Já são conhecidos os 24 nomeados que estão na corrida pelos 8 troféus “Famalicense D’Ouro”, que serão entregues no dia 5 de novembro, na II Gala do Desporto de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa, que distingue o mérito desportivo famalicense, conta com um painel de jurados que vai decidir quem vence nas seguintes categorias: “Árbitro do Ano”, “Associação/Clubes Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Prémio Excelência”, “Atleta Revelação do Ano Masculino” e “Atleta Revelação do Ano Feminino”.

Aos famalicenses cabe a eleição do “Evento Desportivo do Ano”, numa votação online, a partir do portal do Município, em www.vilanovadefamalicao.org. O “V Torneio Internacional Cidade de Famalicão”, promovido pelo Clube de Xadrez A2D – Associação Académica da Didáxis, o “Famalicão Dança 2016”, da Gindança e a “3.ª Meia Maratona de Famalicão”, promovida pela Câmara Municipal, em parceria com a Runporto, são as provas escolhidas pelo júri da Gala para serem sujeitas à votação do público.

Para além dos “Galardões do Júri”, serão, ainda, entregues os “Galardões dos Campeões”, atribuídos a todos os atletas e equipas que na época desportiva em questão, tenham vencido competições internacionais e nacionais.

