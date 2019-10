Rali de Famalicão, Torneio Internacional Cidade de Famalicão e Duatlo de Famalicão. São estes os três nomeados para a categoria “Evento Desportivo do Ano” da Gala do Desporto de Famalicão, cujo vencedor será escolhido pelos famalicenses através de uma votação online disponível a partir desta quinta-feira, 10 de outubro, no site do município.

A votação decorrerá até ao dia 10 de novembro, em www.famalicao.pt/_gala_do_desporto.

Com a organização do Rali de Famalicão, a Associação Team Baia tem colocado o concelho famalicense no mapa do desporto motorizado. Considerado uma das suas organizações de maior destaque, o Rali de Famalicão percorre várias freguesias do concelho com uma grande e entusiasta adesão por parte do público.

O Torneio Internacional Cidade de Famalicão, organizado pelo Clube de Xadrez A2D, conta já com sete edições. O evento, que se reveste de particular importância na promoção e desenvolvimento do xadrez concelhio, começa a marcar calendário não só no panorama nacional, uma vez que figura no Circuito Nacional de Clássicas da Federação Portuguesa de Xadrez, como também no panorama internacional já que conta com a participação de jogadores oriundos de vários países.

Por sua vez, o Duatlo de Famalicão conta já com 10 anos de existência. Organizada pela Associação Amigos do Pedal, a prova foi-se afirmando no panorama concelhio e regional como um evento de excelência, marcado pela qualidade dos percursos, pela qualidade da organização e, sobretudo, pela forte adesão de atletas oriundos de todo o país.

Recorde-se que, no total, são 24 os nomeados para a edição deste ano da Gala do Desporto, que terá lugar a 11 de novembro, no Pavilhão Municipal, numa noite em que o concelho se veste de gala para homenagear as estrelas do desporto famalicense.

Os nomes dos 24 nomeados que estão na corrida pelos troféus “Famalicense D’Ouro” dividem-se pelas seguintes oito categorias: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano” (Masculino e Feminino), “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” (votação online) e “Prémio Excelência”.

Com exceção para a categoria “Evento Desportivo do Ano”, a escolha dos restantes vencedores caberá ao júri da iniciativa, composto por várias individualidades ligadas ao mundo do jornalismo.

Recorde-se que, para além dos “Galardões do Júri”, serão ainda entregues os “Galardões dos Campeões”, atribuídos a todos os atletas e equipas que na época desportiva de 2018 e 2018/2019 tenham vencido competições de nível internacional e/ou nacional e tenham submetido candidatura.

GALA DO DESPORTO DE FAMALICÃO 2019

NOMEADOS

ASSOCIAÇÃO/CLUBE DESPORTIVO DO ANO

Associação Team Baia

AFSA – Associação Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão

Futebol Clube Famalicão

DIRIGENTE DO ANO

Gilberto Enes – Associação Papa Léguas de Famalicão

Márcio Sousa – Associação Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão

Miguel Ribeiro – Futebol Clube Famalicão

TREINADOR DO ANO

João Marques – Sport Lisboa Benfica

Ricardo Costa – Seleção Nacional do Clero

Rui Baptista – Futebol Clube Famalicão

ATLETA REVELAÇÃO FEMININO

Catarina Martins – Famalicense Atlético Clube

Mafalda Guedes – Escola de Ténis da Maia

Inês Silva – Clube de xadrez A2D

ATLETA REVELAÇÃO MASCULINO

Francisco Silva – Escola Atletismo Rosa Oliveira

Gonçalo Machado – Associação Desportiva de Valongo

Tomás Araújo – Sport Lisboa Benfica

ÁRBITRO DO ANO

João Pinheiro – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão

Teresa Oliveira – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão

Alcides Ribeiro – Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu

EVENTO DESPORTIVO DO ANO (VOTAÇÃO ONLINE)

Rali de Famalicão – Associação Team Baia

Torneio Internacional Cidade de Famalicão – Clube de Xadrez A2D

Duatlo de Famalicão – Associação Amigos do Pedal – Famalicão

PRÉMIO EXCELÊNCIA

Sérgio Costa e Rita Almeida – Academia Gindança

Ana Azevedo – Futebol Clube de Vermoim

Jorge Silva – Futebol Clube Famalicão