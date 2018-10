Gala de Fado para celebrar os 50 anos de Fado de Joaquim Macedo

O Salão Paroquial de Calendário, com capacidade para mais de 900 pessoas sentadas, será palco Hoje (sábado) pelas 21 horas, para uma Gala de Fado, que celebra os 50 anos de Fado, de Joaquim Macedo.

Também Hoje , este fadista famalicense lança um novo trabalho discográfico intitulado “Tributo”, com fados que habitualmente canta e, alguns originais. Para esta Gala, Joaquim Macedo convidou os fadistas Diogo Aranha, Pedro Marão, Sandra Cristina e Luísa Vilas Boas, contando ali com a presença de outros fadistas e instrumentistas surpresa; o acompanhamento será com a guitarra portuguesa de Miguel Amaral, a viola de fado de André Teixeira e a viola baixo de Sérgio Marques. Este evento que conta com o apoio da Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, e, a presença do seu presidente, Dr. Paulo Cunha, conta também com o apoio da Liga de Amigos do Centro Social e Paróquia de Calendário.