Gaia: Continente vendeu máscaras a 150 euros, fonte da Sonae admite erro e promete devolver dinheiro

A informação de que o Continente do Gaia Shopping estava a vender caixas de máscaras as 150€ foi divulgada nas redes sociais no dia de ontem.

A situação acabou por ser confirmada ao Observador, por parte de fonte da Sonae.

Para evitar furtos, as embalagens de luvas estavam fechadas em caixas com alarme, tipicamente usadas para aparelhos eletrónicos de grande valor.

Fonte oficial da empresa “admite que o preço do fornecimento é elevado” e que esse fator motivou a “retirada imediata do produto das lojas”, embora não tenha esclarecido quanto tempo esteve à venda, ou em que lojas — além do Gaiashopping —, e quantas unidades foram vendidas.