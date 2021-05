Uma mãe recorreu à internet, na tarde deste sábado, num apelo desesperado para recuperar as cinzas da sua filha recentemente falecida.

A urna onde se encontravam as cinzas desapareceu depois de desconhecidos terem partido um dos vidros do carro e remexido em tudo o que estava no seu interior.

O carro estava estacionado na Rua General Torres, no centro de Vila Nova de Gaia.