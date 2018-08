Gabriel renova com o FC Famalicão até 2023

O Futebol Clube de Famalicão adquiriu em definitivo os direitos desportivos do guarda-redes Gabriel, jogador que esteve cedido ao clube nas duas últimas temporadas e que rubricou contrato com o FC Famalicão para as próximas cinco temporadas.

Gabriel chegou em 2016 e realizou 41 jogos nas duas últimas épocas. «Estou feliz por continuar porque foi o Famalicão que confiou em mim e me abriu as portas de uma liga profissional quando tinha apenas 19 anos” começou por salientar o guarda-redes brasileiro. «Aprendi muito nestes dois anos, vivemos momentos complicados mas daí tirei ensinamentos que fazem de mim hoje uma pessoa melhor e um guarda-redes melhor do que quando cá cheguei».

A aquisição dos direitos desportivos do jogador é uma aposta da administração do FC Famalicão, num jovem guarda-redes que já soma experiência no campeonato português. «Sempre foi minha vontade continuar aqui, o clube tem uma ambição renovada e vou todos os dias trabalhar para retribuir a confiança depositada no trabalho que fiz e ajudar para que todos os nossos objetivos sejam alcançados» acrescentou o jogador depois de rubricado o contrato e a ligação ao clube para os próximos 5 anos.