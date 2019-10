O atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão foi convocado para Concentração de Juvenis e Juniores, do setor de velocidade, da Federação Portuguesa de Atletismo, que se realiza no centro de Alto Rendimento do Jamor, nos dias 1 e 2 de novembro.

Gabriel Maia, de 16 anos, é campeão nacional de juvenis nos 200 metros, com a melhor marca do ranking nacional no seu escalão (22,52 segundos).

Desta concentração faz parte uma ação de formação dirigida aos treinadores que acompanham os atletas. Gabriel estará acompanhado pela treinadora do CCDR Beatriz Silva e por Maria João Barbosa, atleta que iniciou a prática da modalidade no clube ribeirense e que representa, atualmente, o Sporting Clube de Portugal.