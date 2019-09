O Projeto “Gabinete de Avaliação, Diagnóstico e Intervenção – GADI” promovido pela Câmara Municipal de Famalicão foi distinguido com o Prémio Boas Práticas em Psicologia – Administração Local – 2019, atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e pela Câmara Municipal de Lisboa.

O projeto vai ser apresentado publicamente no II Encontro de Psicólogos da Administração Local, que decorre a 15 de outubro, no auditório da Torre do Tombo, em Lisboa.

O GADI, criado em julho de 2017, envolvendo o Município e os estabelecimentos de ensino, é uma equipa multidisciplinar, constituída por técnicos do Município – Assistente Social, Educador Social, Psicólogos, Terapeuta da Fala, Terapeuta Ocupacional, Nutricionistas e Intérprete de Língua Gestual – que, em parceria com a equipa multidisciplinar de cada escola, avalia, diagnostica e define intervenções de acordo com as necessidades, otimizando recursos e estabelecendo as parcerias necessárias para que as respostas sejam céleres e eficazes. Deste modo, potencia o desenvolvimento integral de cada aluno.