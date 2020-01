G.D.Natação de Famalicão no pódio do Torneio do Clube Naval Povoense

O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão alcançou o terceiro lugar da geral, no Torneio do Clube Naval Povoense, realizado na Póvoa de Varzim no dia 18 de janeiro de 2020, com a participação de 13 atletas infantis, juvenis, juniores e seniores.

A natação de Famalicão está de parabéns, pois tem atletas excecionais que muito investem na modalidade, são competentes e estão comprometidos com a procura constante do rendimento desportivo. Com estes nadadores estará assegurada a manutenção dos elevados resultados desportivos que os nadadores têm conseguido trazer para Famalicão. O caminho faz-se caminhando!

Pedro Faia – Treinador do Grupo Desportivo de Natação