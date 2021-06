O Grupo Desportivo de Joane falhou, este domingo, o acesso direto ao Campeonato de Portugal depois de discutir a subida e o título de campeão da Pro Nacional da A.F.Braga com o Forjães.

Foi a equipa de Esposende quem levou a melhor, com uma vitória no primeiro jogo, no reduto do Joane (1-2) e um empate em casa, este fim de semana (1-1).

A conjugação de resultados valeu ao Forjães o título de campeão da Pro Nacional e a subida ao Campeonato de Portugal.