As equipas do concelho de Vila Nova de Famalicão, presentes na Taça de Portugal, acabaram eliminadas da competição depois de saírem derrotadas dos jogos deste fim de semana.

A Associação Desportiva Oliveirense foi goleada (6-0) pela formação do Amares. Já a equipa do Grupo Desportivo do Joane acabou também ela eliminada depois de perder em casa com o Fafe (2-0).