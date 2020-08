G.D. Joane apresenta plantel com presidente reticente quanto à despesa extra relacionada com a pandemia

O Grupo Desportivo de Joane apresentou, na manhã deste sábado, o plantel para a época 2020/2021.

A equipa que milita no campeonato pro-nacional da Associação de Futebol de Braga prepara o regresso à competição com 23 atletas, sendo que 9 deles são reforços.

O G.D.Joane aguarda no entanto orientações da A.F.Braga e da Direção Geral da Saúde para perceber em que moldes acontecerá o regresso aos relvados em plena pandemia.

Em declarações à Cidade Hoje, o presidente do clube revela alguma preocupação quando às regras que vão ser determinadas pelas entidades responsáveis. Custódio Baptista acredita a DGS vai replicar as medidas que decretou para as competições profissionais, com a obrigatoriedade da realização de testes à Covid-19 em vários momentos no decorrer das jornadas a fazer parte.

A confirmar-se esta medida, e no caso dos custos com os testes terem que ser suportados pelos clubes, o dirigente diz-se obrigado a pedir apoio aos parceiros e entidades institucionais, uma vez que o Joane não tem disponibilidade financeira para os suportar.

Apesar de tudo, Custódio Baptista não tem dúvidas quanto à qualidade dos atletas escolhidos para representar o G.D.Joane nesta época, espera que eles tragam muitas alegrias ao clube.