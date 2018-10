Futuro do Estádio Municipal de Famalicão apresentado esta sexta-feira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão convida os órgãos de comunicação social para a apresentação do projeto de arquitetura do futuro Estádio Municipal de Famalicão que irá nascer da requalificação do atual Estádio 22 de junho. A Conferência de imprensa está agendada para sexta-feira, dia 12 de outubro, pelas 11h00, no Estádio Municipal (entrada principal – topo sul), com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Com projeto desenvolvido pelo arquiteto Paulo Almeida, do Gabinete de Arquitetura B2A, do Porto, o renovado Estádio Municipal de Famalicão terá uma capacidade para sete mil lugares e cumprirá os requisitos técnicos necessários para a realização de jogos do escalão máximo do futebol português.