Futuro de Ivo Vieira passa pela renovação com o FC Famalicão

Tudo caminha para que a SAD do Famalicão e Ivo Vieira acertem a renovação do contrato. O treinador que chegou em março, com a equipa em penúltimo lugar e a colocou, em dois meses, à porta das competições europeias, destacou, na noite desta quarta-feira, após a última jornada da Liga NOS, «que tudo pode acontecer de forma natural»

No final da partida frente ao Moreirense (derrota por 3-0), Ivo Vieira disse que «quando me sinto bem onde estou, quando tenho o apoio dos que estão à minha volta e do carinho dos adeptos, tudo pode acontecer de forma natural. Lido com pessoas frontais, verdadeiras que me têm dado um grande suporte para poder dar continuidade a um projeto como este, tentando ter outro tipo de resultados, obviamente».

De resto, o treinador não escondeu que «gostaria de experimentar e sentir o ambiente e o entusiasmo dos famalicenses no nosso estádio»», algo que não foi possível em virtude da pandemia.