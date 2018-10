Futuro da indústria em debate em Famalicão

A Secretária de Estado da Indústria estará amanhã, terça-feira, 16 de outubro, em Vila Nova de Famalicão, para participar no debate sobre o futuro da indústria, na conferência Famalicão Circular que terá lugar na Fundação Cupertino de Miranda a partir das 9h00. Inovação e Financiamento é o tema que será desenvolvido por Ana Teresa Lehmann logo a seguir à sessão da abertura pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal no âmbito do projeto Famalicão Made IN e no enquadramento da realização do Festival Famalicão Visão 25, contando com um painel de conferencistas nacionais e internacionais que têm vindo a trabalhar e a desenvolver novas sinergias industriais e a redesenhar ciclos de produção alternativos que perspetivam uma mudança de paradigma para a indústria com benefícios para a economia, o ambiente e a sociedade.

A conferência está particularmente centrada em três dos temas basilares para as indústrias famalicenses: o têxtil; a água; e os novos modelos de negócio e novos empregos, e abre com uma comunicação da Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, sobre inovação e financiamento. Confirmada está também a presença da investigadora e designer internacional Anne Prahl, que tem gerado novos e inovadores conceitos para a indústria têxtil e do vestuário, sobretudo no âmbito do design e da sustentabilidade, trabalhando para grandes marcas internacionais como a Nike, Speedo, WGSN, Ellesse, Puma, Marks & Spencer, Animal, Topshop e Esprit.

O exemplo da Riopele que criou a marca TENOWA, resultante da metamorfose de resíduos têxteis e as simbioses industriais, e a experiência de António Lorena, Managing Partner da 3drivers que tem desenvolvido projetos de avaliação técnica, ambiental e socio-económica e de natureza estratégica de sistemas de gestão de resíduos, fazem ainda parte do painel da manhã do evento. À tarde, depois das sessões de trabalho, ainda haverá espaço para a apresentação de exemplos práticos desenvolvidos em Vila Nova de Famalicão à volta da economia circular e para a apresentação das conclusões.