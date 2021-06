Futsal: SC Cabeçudense goleia e sobe aos nacionais

Ao final da tarde deste sábado, em Mirandela, o Cabeçudense confirmou a subida à Liga 3 de Futsal. A equipa treinada por Ricardo Costa goleou, 6-0, o Vale Madeiro e fechou esta fase de subida com três goleadas em outros tantos jogos: 8-3 ao Salto, 9-1 ao Cerveira e, agora, 6-0, ao Vale Madeiro, confirmando o primeiro lugar da sua série e a subida de divisão, depois da conquista do título distrital.

Na partida deste sábado, Ruizinho (2), Kaká (2), Paulinho e Baião foram os autores dos golos.

Esta conquista é dedicada a Orlando Bastos, team manager da equipa recentemente falecido.

Deste modo, e fruto da parceria já estabelecida entre os dois clubes, na próxima época teremos na Liga 3 de Futsal o FC Famalicão/SC Cabeçudense. Assim se designará a equipa que resulta da aposta do FC Famalicão de Jorge Silva em novas modalidades. A primeira é o futsal, com esta parceria com o clube de Cabeçudos, dirigido por Carlos Paulo.