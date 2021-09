No jogo de apresentação do FC Famalicão/SC Cabeçudense, que se disputou na tarde deste domingo, no Pavilhão das Lameiras, a vitória, nas grandes penalidades, ficou em casa.

Naquela que é a primeira Edição do Torneio Orlando Bastos, ex-atleta do Cabeçudense que faleceu este ano, o jogo terminou com uma igualdade a dois golos, mas nos penáltis, o conjunto famalicense foi mais certeiro que o Nun´Alvares Futsal.