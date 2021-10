Começou, este domingo, o campeonato nacional da 3.ª divisão de futsal. Na série B, no jogo de estreia na competição, que se realizou ao final da tarde deste domingo, no Pavilhão das Lameiras, o FC Famalicão/SC Cabeçudense empatou a dois golos, com o Maia FC.

Na próxima jornada, dia 9 de outubro, o conjunto famalicense, treinado por Ricardo Costa, joga no reduto do Boavista que também não foi além de um empate, 3-3, na deslocação aos Amigos Abeira Douro.