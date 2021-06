Futsal: Cabeçudense entra a golear na fase de acesso à Liga 3

O SC Cabeçudense entrou a golear, 8-3, na fase de acesso à Liga 3 Futsal. A equipa treinada por Ricardo Costa recebeu, ao final da tarde desta quinta-feira, o GDC Salto, formação de Vila Real, e conseguiu uma importante vitória, com golos de Ruizinho (3), Sueco (2) e Di (2) e JP.

A próxima partida é já este domingo, em Viana do Castelo, com o Cerveira FC; e no dia 19 defronta o ACDR Vale Madeiro, em Mirandela.

A equipa famalicense chega a esta fase depois de conquistar o título distrital. Caso o Cabeçudense suba à terceira divisão (sobem os dois primeiros de cada série) a próxima época será já em parceria com o FC Famalicão, pois os sócios aprovaram, recentemente, a fusão entre os dois clubes.