Futsal: As inscrições para a nova temporada na AFSA abrem esta sexta-feira

As inscrições para a época desportiva 2021-2022 na Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão abrem esta sexta-feira, dia 10 de setembro. É o pontapé de saída para o regresso da competição, após uma paragem de temporada e meia por causa da pandemia.

As inscrições das equipas e dos atletas devem ser feitas pelos canais habituais (email ou presencial) até ao próximo dia 24 de setembro, inclusive.

A direção espera que a nova temporada decorra normalmente, ou seja, sem contrariedades do ano transato.

Brevemente, a direção da AFSA vai convocar todos os associados para uma reunião geral com o intuito de dar a conhecer algumas propostas de alteração aos quadros competitivos para esta época que encara como o ano zero do futsal concelhio.

«Conscientes do reflexo negativo que a pandemia tem tido nas coletividades, a direção da AFSA espera poder avançar com a redução dos custos de inscrição das equipas de modo a facilitar o regresso das equipas à competição». Esta é apenas uma das ideias para ser discutida na Assembleia Geral.

«Queremos ainda dar a conhecer algumas normas e regras de saúde pública que serão precisas de implementar nos recintos desportivos para que as nossas competições não sejam um foco de contaminação.

Até lá, fazemos votos de que os treinos de preparação decorram da melhor forma possível», deseja.