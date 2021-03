Futebol Virtual: F.C.Famalicão sobe à liderança do FPF Masters Jogos Santa Casa

A cumprir a 4ª jornada da competição, equipa de esports do Futebol Clube de Famalicão subiu à liderança do Grupo D do FPF Masters Jogos Santa Casa.

Após o desaire (0-2) frente à equipa K1CK na terceira ronda da prova, a equipa famalicense deu uma excelente resposta no inédito duelo frente aos Leões Porto Salvo no panorama nacional de futebol virtual. Embora Duarte tenha sido derrotado (4-5) no confronto com Coelho, os famalicenses garantiram o triunfo (2-1) graças às vitórias de Gouvy sobre Neeve e Licapu por 4-3 e 3-0, respetivamente.

Com este resultado, o Futebol Clube de Famalicão partilha a liderança do Grupo D com os Leões Porto Salvo, ambos os conjuntos com 9 pontos.

